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إخوان الأردن: 3 أسباب وراء ضعف المشاركة بمؤتمر أصدقاء سوريا

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إخوان الأردن: 3 أسباب وراء ضعف المشاركة بمؤتمر أصدقاء سوريا إخوان الأردن: 3 أسباب وراء ضعف المشاركة بمؤتمر أصدقاء سوريا

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين فى الأردن، أن هناك 3 أسباب وراء ضعف المشاركة فى مؤتمر سوريا، الذى استضافته عمان مساء يوم الأربعاء.

وقال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين فى الأردن "حمزة منصور" لمراسل الأناضول إن "تراجع المشاركة الدولية يرجع لثلاثة أسباب رئيسية، أولها يتعلق بالصراع مع العدو الصهيونى وهم يريدون (الغرب) أمن مستتب للعدو الصهيونى، وثانيها عامل الخلاف بين روسيا والغرب، وثالثها بأن كل الدول وبشكل عام سواء من حضر أو من غاب، ليست جادة فى حل النزاع السورى".

وانتقد منصور "مثل هذه المؤتمرات"، التى اعتبرها "مضيعة للوقت وتعطى النظام السورى بالشراكة مع حزب الله وإيران وروسيا، فرصة لكسر شوكة المقاومة".

واستضافت العاصمة الأردنية، مساء الأربعاء، "اجتماع أصدقاء الشعب السورى" بدعوة من وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، فى مسعى لإحياء المسار السياسى لحل الأزمة السورية القائمة منذ مارس 2011.

وإضافة إلى كيرى، شارك فى الاجتماع، وزراء خارجية 10 دول أخرى من مجموعة "أصدقاء سوريا"، التى تضم 93 دولة، وهى: تركيا والأردن وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومصر والسعودية والإمارات وقطر.

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مصر 365