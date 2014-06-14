أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس غدا في الإمارات

Google+ Print
الطقس غدا في الإمارات الطقس غدا في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا خاصة شرقا بعد الظهر والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق الداخلية والمكشوفة ظهرا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحيانا خاصة على المناطق المكشوفة والداخلية وتزداد الرطوبة ليلا على بعض المناطق الساحلية الشمالية.

الرياح ..  شمالية غربية / 25 - 45 كم/ساعة بوجه عام تصل الى 65 كم/ساعة احيانا على البحر .

البحر .. مضطرب - شديد الاضطرب .. ويبلغ إرتفاع الموج ما بين ثلاثة وأربعة وخمسة أقدام قرب الساحل و ثمانية إلى عشرة و 12 قدما بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثالثة و30 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثامنة و 56 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و 9 دقائق مساء  .

لمعرفة درجات الحرارة والرطوبة اضغط هنا 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية