الطقس غدا في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا أحيانا خاصة شرقا بعد الظهر والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة على المناطق الداخلية والمكشوفة ظهرا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحيانا خاصة على المناطق المكشوفة والداخلية وتزداد الرطوبة ليلا على بعض المناطق الساحلية الشمالية.

الرياح .. شمالية غربية / 25 - 45 كم/ساعة بوجه عام تصل الى 65 كم/ساعة احيانا على البحر .

البحر .. مضطرب - شديد الاضطرب .. ويبلغ إرتفاع الموج ما بين ثلاثة وأربعة وخمسة أقدام قرب الساحل و ثمانية إلى عشرة و 12 قدما بالعمق .. ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة الثالثة و30 دقيقة مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الثامنة و 56 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و 9 دقائق مساء .

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