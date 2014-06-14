إعلان انتهاء احتمالات التأثير المباشر للمنخفض الجوي في بحر العرب

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل انتهاء احتمالات التأثير المباشر للمنخفض المداري على سلطنة عمان وقال "إن خرائط التنبؤات الجوية الأخيرة اشارت إلى استمرار فرص وجود تأثيرات غير مباشرة للمنخفض المداري المتعمق في بحر العرب قد تؤدي إلى هطول أمطار متفرقة على محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وجبال الحجر خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتا إلى أنها تشير أيضا إلى عدم وجود تأثير مباشر لمنخفض على دولة الإمارات.

وأشار المركز الوطني إلى أن خرائط الطقس الحالية وصور الأقمار الصناعية وتقارير المراكز الإقليمية أظهرت أن المنخفض الجوي ما زال متمركزا على بحر العرب ويتحرك من موقعه باتجاه الشمال والشمال الشرقي نحو السواحل الشمالية للهند وبالتحديد في اتجاه منطقتي كوكان وجوجارت، مصاحبا معه نشاطا للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 ـ 40 كيلومتر في الساعة قد تصل إلى 50 كم/س أحيانا.

واشار المركز الوطني إلى استمرار تدفق السحب المتوسطة على أجزاء من الوسطى والشرقية وظفار وتواجد السحب على سواحل بحر عمان واجزاء من الداخلية وجنوب الباطنة.

ونوهت الأرصاد الجوية العمانية إلى أن ارتفاع المد في بحر عُمان والخليج العربي كان بسبب اكتمال القمر ( أعلى مستوى للمد) بالتزامن مع اقتراب الحالة المدارية

من جهتها أعلنت اللجنة العمانية المكلفة بمتابعة العاصفة المدارية "نانوك" والتي تحولت إلى منخفض مداري انتهاء الحالة الجوية في بحر العرب والتأكيد بعدم وجود أي تأثير مباشر على سواحل السلطنة جراء هذا المنخفض الجوي المتعمق.



>الطقس المتوقع

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في أبو ظبي أن يكون طقس غد مغبرا وغائما جزئيا خاصة على المناطق الشرقية ظهرا، وتكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق الداخلية والمكشوفة ظهرا، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا خاصة على المناطق المكشوفة والداخلية، والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان وتزداد الرطوبة ليلا على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب الخفيف في ساعات الليل والصباح الباكر.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة خلال غدا (الأحد) ما بين 39 ـ 45 درجة للعظمى وبين 24 ـ 29 درجة مئوية للصغرى في المناطق الداخلية، وبين 33 ـ 37 درجة للعظمى و26 ـ 30 درجة للصغرى في المناطق الساحلية، وتتراوح الدرجات العظمى بين 28 ـ 33 درجة للعظمى وبين 23 ـ 26 درجة للصغرى في المناطق الجبلية.