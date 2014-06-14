كمين العلمين بمطروح يضبط 9 بنادق خرطوش بحوزة شخصين داخل سيارة‎

تلقى اللواء العناني حمودة، مدير أمن مطروح، إخطارًا بتمكن القوة الأمنية المعينة بالكمين الكيلو 40 طريق العلمين – وادي النطرون من ضبط 9 بنادق خرطوش حديثة عيار 12 أمريكية الصنع بحوزة شخصين أثناء استقلالهما سيارة ملاكي مطروح.

تمكن الملازم أول محمود لطيف الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الحمام، يرافقه مجموعات التأمين من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي والقوة المرافقة المعينين بخدمة المرور بالكيلو 40 طريق العلمين – وادي النطرون الصحراوي ن ضبط عماد فتحي إبراهيم شرف ( 30 سنة ) عاطل ، مقيم بجوار سوق ليبيا بمدينة مرسى مطروح و فرج يحي عبد الدايم قاسم ( 22 سنة ) مزارع ، مقيم قرية الزيتون بمركز الضبعه أثناء استقلالهما للسيارة رقم 2938 ج.هـ .ب ماركة هيونداي إلنترا فضي اللون وبحوزتهما عدد 9 بندقة خرطوش عيار 12 حديثة أميركية الصنع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما وإحرازهما للسلاح المضبوط بقصد الاتجار وجارِ تطوير المناقشة مع المتهمين للوقوف علي أبعاد نشاطهما الإجرامي ومصدر وكيفية تحصلهم علي السلاح المضبوط وأسلوب التصرف فيه.

وعلي الفور، تم التحفظ علي المتهمين والسيارة والمضبوطات وجارِ تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة للتحقيق.