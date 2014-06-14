بالصور.. محافظ سوهاج يسليم عقود 12 جمعية أهلية بقيمة 12مليون جنيه

قام اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج صباح اليوم بتسليم عقود 12 جمعية اهلية بقيمة 12مليون جنيه كمنحة لا ترد قدرها مليون جنيه لكل جمعية موزعة على 8 مراكز ادارية بالمحافظة وهى مراكز سوهاج وطما وطهطا وساقلتة والمنشاه والبلينا وجهينة ودار السلام وذلك فى اطار البرنامج العاجل للاستثمار فى العمالة الكثيفة والممول من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك لتنفيذ مشروعات فى مجال فتح فصول محو الامية وبرامج التوعية بصحة الام والطفل وترميم الحضانات وجمع القمامة وهى توفر 1165 فرصة عمل مؤقتة للشباب.

يذكر ان عدد الجمعيات الاهلية التى تم دعمها من الصندوق الاجتماعى فى محافظة سوهاج وصلت الى 32 جمعية ضمن خطة تستهدف دعم 82 جمعية بسوهاج .

> ومن جانبه وجه المحافظ الشكر للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعمه المستمر لمحافظة سوهاج وصرح بانه يجب على الجمعيات استغلال هذه الفرص وتنمية مواردها من خلال هذه المنح بشكل يضمن لها الاستمرارية فى مشروعات التنمية مشيرا الى الدور الهام لمنظمات المجتمع المدنى فى عملية التنمية داعيا الى التكاتف والتعاون من اجل بناء مصر.

وقال أن مشاكل الصعيد معروفة للجميع ولن تستطيع الدولة بمفردها حل جميع المشكلات المتراكمة منذ عقود فى الصعيد ولذلك يجب ان يتعاون المجتمع المدنى ورجال الاعمال والمواطنين مع الدولة من اجل القضاء على هذه المشكلات .