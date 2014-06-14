أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. محافظ سوهاج يسليم عقود 12 جمعية أهلية بقيمة 12مليون جنيه

Google+ Print
بالصور.. محافظ سوهاج يسليم عقود 12 جمعية أهلية بقيمة 12مليون جنيه بالصور.. محافظ سوهاج يسليم عقود 12 جمعية أهلية بقيمة 12مليون جنيه

اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج

قام اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج صباح اليوم بتسليم عقود 12 جمعية اهلية بقيمة 12مليون جنيه كمنحة لا ترد قدرها مليون جنيه لكل جمعية موزعة على 8 مراكز ادارية بالمحافظة وهى مراكز سوهاج وطما وطهطا وساقلتة والمنشاه والبلينا وجهينة ودار السلام وذلك فى اطار البرنامج العاجل للاستثمار فى العمالة الكثيفة والممول من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية وذلك لتنفيذ مشروعات فى مجال فتح فصول محو الامية وبرامج التوعية بصحة الام والطفل وترميم الحضانات وجمع القمامة وهى توفر 1165 فرصة عمل مؤقتة للشباب.

يذكر ان عدد الجمعيات الاهلية التى تم دعمها من الصندوق الاجتماعى فى محافظة سوهاج وصلت الى 32 جمعية ضمن خطة تستهدف دعم 82 جمعية بسوهاج .
> ومن جانبه وجه المحافظ الشكر للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعمه المستمر لمحافظة سوهاج وصرح بانه يجب على الجمعيات استغلال هذه الفرص وتنمية مواردها من خلال هذه المنح بشكل يضمن لها الاستمرارية فى مشروعات التنمية مشيرا الى الدور الهام لمنظمات المجتمع المدنى فى عملية التنمية داعيا الى التكاتف والتعاون من اجل بناء .

وقال أن مشاكل الصعيد معروفة للجميع ولن تستطيع الدولة بمفردها حل جميع المشكلات المتراكمة منذ عقود فى الصعيد ولذلك يجب ان يتعاون المجتمع المدنى ورجال الاعمال والمواطنين مع الدولة من اجل القضاء على هذه المشكلات .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»