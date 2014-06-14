غدًا… جنايات المنيا تنظر جلسة محاكمة المتهم باغتصاب وقتل الطفلة هدي

تنظر غدا الأحد محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار جمال فزاع، جلسة محاكمة المتهم بقتل واغتصاب الطفله هدي وعمرها 5 سنوات.

وكان المستشار عبد الرحيم عبد المالك، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد إحال الجناية رقم 12360 لسنة 2014 جنح مغاغة المقيدة برقم 732 لسنة 2014 كلي شمال المنيا المتهم فيها رجب ع إلى حكمة الجنايات.

ترجع أحداث الواقعة ليوم 24 من شهر مارس الماضي، إذ قتل المتهم الطفلة هدى محمد أحمد طه 5 سنوات عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد استدراجها إلي مكان تواجدها داخل منزل حديث البناء غير مأهول بالسكان وما إن ظفر بها حتى طرحها أرضًا وخنقها بملابسها “الفانلة” وضربها عدة ضربات على رأسها أودت بحياتها.