محامٍ يمنى: تكريم الرئيس لجهاز الأمن القومى "تجاوز لآلام الضحايا"

دعا محامٍ يمنى المنظمات الحقوقية وضحايا انتهاكات جهاز الأمن القومى (جهاز استخباراتى يتبع الرئاسة) إلى رفع شكوى تتضمن انتهاكات الجهاز إلى الرئيس عبدربه منصور هادى.

وتأتى هذه الدعوة رداً على قرار أصدره الرئيس هادى الأربعاء الماضى، وقضى بمنح وسام الشجاعة لجهاز الأمن القومى، "وذلك اعتزازا وتقديرا لما قام به من دور بطولى لتنفيذ مهام بطولية فى مكافحة الإرهاب "، بحسب بيان صدر عن الرئاسة اليمنية.

وفى تعليقه على ذلك القرار قال هاشم عضلات، رئيس منظمة روابط للدعم القانونى (منظمة حقوقية) إن "من حق الرئيس تكريم أى جهاز أمنى لكن عليه أن يراعى ضحايا هذا الجهاز وانتهاكاته لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن الاعتراض على التكريم يأتى من كونه "تجاوز آلام الضحايا الذين تعرضوا للاعتقال والإخفاء والتعذيب داخل سجون الجهاز على مدى الفترة الماضية، لاسيما ما حدث منها أثناء أحداث الثورة فى عام 2011.