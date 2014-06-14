بالفيديو..تسليم 60 وحدة سكنية لأهالى البدرومات فى إمبابة

رصدت كاميرا "فيديو7"، قناة اليوم السابع، اليوم، السبت، تسليم 60 وحدة سكنية، تم تخصيصها لساكنى البدرومات من جانب محافظة الجيزة فى أرض عزيز عزت فى منطقة إمبابة.

وقال شفيق جلال رئيس حى شمال الجيزة، "سيادة المحافظ، الدكتور على عبد الرحمن، قام ببناء مبنيين لتسكين أهالى البدرومات وأوفى بوعده وقتما كانت الدولة تعانى من الاستقرار الأمنى"، لافتا إلى أن الغاضبين لعدم حصولهم على مكان للسكن كان منهم استولى على الشقق دون وجه حق وت إخراجه منها، وتسكين من لهم الأحقية، على حد قوله.

وأضاف جلال خلال لقائه بـ"فيديو7"، قناة اليوم السابع، "إحنا سايبينهم يسكنوا فى البدرومات لحد ما نلاقى ألية جديدة لتسكينهم"، مضيفا أن الشرطة ستتواجد لتأمين المكان حتى تسكينه تماما.



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