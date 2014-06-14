بالفيديو..وزير الصحة: التقصير فى "تحرش التحرير"لسرقة لاسلكى وتليفون المسعف

قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، لفيديو7 كاميرا اليوم السابع المصورة، أن ثقافة التبرع بالدم بدأت كثير من الشعوب المتقدمة أن تدركها، لدينا أكثر من 20 مركز متخصص فى خدمات نقل الدم تطبق فيه أحدث الوسائل التكنولوجيا الحديثة أثناء نقل الدم لضمان نقله بطريقة أمنة للمرضى، ونشر ثقافة التبرع بالدم هدف الوزارة لنشر مبدأ التكافل بين الشخص السليم والمريض.

وتابع الوزير: خلال احتفالية يوم التبرع بالدم بنادى القرية الذكية، اليوم، والتى تصادف ذكرى ميلاد العالم النمسوى كارلى إشتينر، الذى أخترع فصائل الدم، أن السياسة القادمة هى التوسع فى مراكز نقل الدم، وأن الوزارة بصدد قرار وزارى بتعميم خدمات الطوارئ والرعاية الطبية فى كل مستشفيات مصر الحكومية وغير الحكومية، وهذا يستلزم رصيد معين لتقديم هذه الخدمات حتى لا يقال أن الوزارة تطبق خدمات بالإجبار للجهات الخاصة.

وأضاف: يجب أن تكون هناك مشروع متكامل للطوارق ويحدد مبلغ معين بصفة تأمينية للمواطن المصرى حتى يتلقى علاج وقت الطوارق كى يتلقى الخدمة بكرامة فى مكان حكومى أو خاص .

وأوضح، أن ما حدث للمريضة صاحبة واقعة التحرش من عدم تلقى العلاج المناسبة وقت الحادثة، " هذه ثغرة بسيطة من الثغرات فى النظام الذى وضعناه حيث لم يتم التنسيق مع غرف التحكم المركزى بسبب الجهاز اللاسلكى والتليفون المحمول للمسعف، الذين تم سرقتهم فى أحداث التحرير، وهذا لا يعفيهم من التقصير، حيث تم وضع العقوبات فى هذا الأمر.