أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..وزير الصحة: التقصير فى "تحرش التحرير"لسرقة لاسلكى وتليفون المسعف

Google+ Print
بالفيديو..وزير الصحة: التقصير فى "تحرش التحرير"لسرقة لاسلكى وتليفون المسعف بالفيديو..وزير الصحة: التقصير فى "تحرش التحرير"لسرقة لاسلكى وتليفون المسعف

قال الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، لفيديو7 كاميرا اليوم السابع المصورة، أن ثقافة التبرع بالدم بدأت كثير من الشعوب المتقدمة أن تدركها، لدينا أكثر من 20 مركز متخصص فى خدمات نقل الدم تطبق فيه أحدث الوسائل التكنولوجيا الحديثة أثناء نقل الدم لضمان نقله بطريقة أمنة للمرضى، ونشر ثقافة التبرع بالدم هدف الوزارة لنشر مبدأ التكافل بين الشخص السليم والمريض.

وتابع الوزير: خلال احتفالية يوم التبرع بالدم بنادى القرية الذكية، اليوم، والتى تصادف ذكرى ميلاد العالم النمسوى كارلى إشتينر، الذى أخترع فصائل الدم، أن السياسة القادمة هى التوسع فى مراكز نقل الدم، وأن الوزارة بصدد قرار وزارى بتعميم خدمات الطوارئ والرعاية الطبية فى كل مستشفيات الحكومية وغير الحكومية، وهذا يستلزم رصيد معين لتقديم هذه الخدمات حتى لا يقال أن الوزارة تطبق خدمات بالإجبار للجهات الخاصة.

وأضاف: يجب أن تكون هناك مشروع متكامل للطوارق ويحدد مبلغ معين بصفة تأمينية للمواطن المصرى حتى يتلقى علاج وقت الطوارق كى يتلقى الخدمة بكرامة فى مكان حكومى أو خاص .

وأوضح، أن ما حدث للمريضة صاحبة واقعة التحرش من عدم تلقى العلاج المناسبة وقت الحادثة، " هذه ثغرة بسيطة من الثغرات فى النظام الذى وضعناه حيث لم يتم التنسيق مع غرف التحكم المركزى بسبب الجهاز اللاسلكى والتليفون المحمول للمسعف، الذين تم سرقتهم فى أحداث التحرير، وهذا لا يعفيهم من التقصير، حيث تم وضع العقوبات فى هذا الأمر.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»