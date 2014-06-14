21 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة النائب العام الأسبق بتهمة “التجسس”

قرر مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، تأجيل جلسات إعادة محاكمة النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله والنائب العام المساعد المستشار حسن ياسين، بتهمة زرع أجهزة تنصت بمكتب النائب العام لجلسة 21 يونيو للحكم

وحضر ياسين وتغيب طلعت عبد الله عن التحقيقات.

وكان مجلس التأديب، قرر في الجلسة السابقة انتداب عضو من هيئة القضاة لاعادة التحقيق.

جدير بالذكر أن المستشار محمد شرين فهمى، قاضي التحقيق أحال كلا من المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق والنائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين إلى مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار محفوظ صابر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.