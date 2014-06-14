نشطاء يدشنون هاشتاج «#محدش_قالك» لمواجهة التحرش

دشن عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعى «تويتر» هاشتاج «محدش قالك» لمواجهة ظاهرة التحرش بعد واقعة التحرش الشهيرة بميدان التحرير أثناء الاحتفال بتنصيب الرئيس السيسى والتى هزت المجتمع المصرى.

وتفاعل مستخدمو الموقع الشهير مع الهاشتاج، وكتبوا تدوينات تحمل تعليقات ساخرة على مختلف الموضوعات، منها:

#محدش_قالك إن البنت اللى بتضايقها ف الشارع دى ممكن تكون اختك او مراتك او بنتك

#محدش_قالك ان #مصر في المركز التاني علي مستوي العالم في التحرش الجنسي

#محدش_قالك ان ايدك دي للسلام و الأكل مش التحرش.

#محدش_قالك انا عندنا #تحرش فى مصر من التلاتينات

#محدش_قالك إن اللي هتعملوا فبنات الناس هيتعمل فأمك أو أختك أو بنتك؟

#محدش_قالك ان تويتر مفيهوش متحرش كلهم متربيين ماشاء الله

#محدش_قالك لا والله أنا محدش قاللي .. أنا لو كان حد قاللي كنت قلت على طول ))

#محدش_قالك انك لازم تراعي ربنا في بنات الناس عشان ربنا يرزقك بواحدة محترمة

#محدش_قالك لو مدفعتش علي اللي بيتحرشو بيها بكره الدور يجي ع اختك او أمك او مراتك

#محدش_قالك ان اللي بيحصلنا في الامتحانات دا عيب و حرام .. !!

#محدش_قالك ان القرآن لما تتضايق احسن من الأغاني !!