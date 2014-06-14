تأجيل محاكمة القرن لاستكمال مرافعة دفاع اللواء الشاعر الأربعاء المقبل

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة القضية المعروفة أعلامياً بـ”محاكمة القرن ” المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير، إلي جلسة للأربعاء المقبل الموافق 18 يونيو الجاري لسماع مرافعة دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، وأمرت المحكمة بأستمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق .

وصدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد .

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا