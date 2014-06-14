غداً .. منظمات حقوقية تناقش قضية العنف ضد المرأة

يعقد عدد من منظمات المجتمع المدني وحركات الدفاع عن المرأة مؤتمر،الأحد،بمقر مركز نظرة للدراسات النسوية، لمناقشة قضية العنف الجنسي وموقف الدولة منها خلال السنوات العشر الماضية،ومن المقرر أن تطرح هذه الحركات مجموعة من التوصيات التي يجب على الدولة تبنيها لوقف هذة الظاهرة.

وأبرز المنظمات والحركات المشاركة هي:”مركز النديم،والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقوة ضد التحرش الجنسي الجماعي، ومركز نظرة للدراسات النسوية”.

وقالت المنظمات، في بيان صادر عنها، السبت،إن هناك إصرار الدولة طوال سنوات على تجاهل التحذيرات المتكررة من المجموعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا العنف الجنسي، ما ساهم في انتشار الظاهرة.