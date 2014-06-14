حجز محاكمة 23 متهمًا بـ”أحداث كرداسة” إلى جلسة 18يونيو الجارى

حجزت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، رئيس المحكمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، محاكمة 23 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية مقتل اللواء نبيل فراج بأحداث منطقة كرداسة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لحكم بجلسة 18يونيو الجارى للحكم.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.