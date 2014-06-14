تأجيل محاكمة “خلية الزيتون” الإرهابية لغدًا الأحد لإستكمال المرافعة

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، تأجيل محاكمة 25 متهمًا فى قضية “خلية الزيتون”، المتهمين باعتناق الفكر التكفيرى وقتل صاحب محل مجوهرات و5 آخرين لجلسة غدا الأحد لإستكمال المرافعة .

كانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت للمتهمين فى القضية التى تضم فلسطينيين، تُهَم إنشاء والانضمام إلى جماعة أُسِّسَت خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تُسَمَّى جماعة “سَريّة الولاء والبراء”، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما وجهت لهم اتهامات استهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها فى أعمال إرهابية.