ضبط 1879 مخالفة مرورية فى حملة قادها مدير أمن الدقهلية ومساعد وزير الداخلية

شنت مديرية مديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية مكبرة شارك فيها مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، واللواء حسن عبد الحى مديرأمن الدقهلية، حيث تمكنت من ضبط 1879 مخالفة مرورية بدائرة قسم أول وثانى المنصورة وإشترك بالحملة العميد نبيل عبدالعظيم مدير إدارة المرور والعميد محمد حافظ مدير مكتب مدير الامن ورئيس قسم العلاقات والمقدم أحمد أبو الخير مفتيش المباحث والمقدم عادل جلال وكيل إدارة المرور والرائد هيثم العشماوى رئيس مباحث أول المنصورة، والنقيب محمد ص

بح معاون المباحث والرائد أحمد حماد والرائد أحمد صفوت والرائد إسلام رمزى والرائد تامر يحى والنقيب محمد التهامى بإدارة المرور.

وتنوعت المخالفات المرورية ، إذ تم ضبط 295 مخالفة تعطيل حركة المرور ، و39 مخالفة خط السير 120 بدون تيسير 22 أجرة زيادة 46 ركاب بالصندوق والأجزاء الخارجية 124 بون قيادة 35 ركاب زيادة 27 تحميل من خارج المواقف 15 لا تجيز 118 بدون لوحات ضبط تورسيكل 13 سيارة 3 توك توك 74 دراجة بخارية 21 التجول داخل المدينة14 تغير لون لوحات 15 حزام الامان 20 محمول 40 السيسر عكس الاتجاة 37 زجاج مخالف 54 ملصقات ومعلقات 37 مخالفة قواعد أداب المرور 375 مخالفات متنوعة 19500 ألف جنية تصالح فورى بإجمالى 390 مخالفة.