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"مصر للطيران": جاهزون لإعداد جسر جوى لإعادة المصريين من العراق

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"مصر للطيران": جاهزون لإعداد جسر جوى لإعادة المصريين من العراق "مصر للطيران": جاهزون لإعداد جسر جوى لإعادة المصريين من العراق

أكد الطيار سامح الحفنى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة على أتم الاستعداد لإعداد جسر جوى لنقل المصريين العاملين فى العراق من أى مكان إذا اقتضى الأمر، مطالبا الدولة بإعادتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن بعد الأحداث الدامية التى تشهدها العراق.

وقال الحفنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الشركة الوطنية للطيران هى إحدى الشركات المملوكة للشعب المصرى، وأن الشركة لن تألوا جهدا فى سبيل إعادة المصريين إلى مصر، موضحا أن الدولة ووزارة الخارجية تتابع الوضع فى العراق بصفة مستمرة، مشيرا إلى أنه فى حال طلب منهم نقل المصريين فإن مصر للطيران جاهزة لذلك.

ويشهد العراق منذ أسبوع أحداثا دامية بعد سيطرة ما يسمى بدولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، على مدينة الموصل وعدد من المدن العراقية وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل السفارة المصرية فى بغداد لنقل المصريين من مدينة الموصل إلى بغداد وأربيل بعد إعادة مئات من العاملين للقاهرة خوفا على سلامتهم.

وتتابع السفارة المصرية ببغداد أوضاع المصريين هناك، حيث كلف وزير الخارجية الدكتور أحمد درويش سفيرنا ببغداد بمتابعة الأوضاع على أرض الواقع وإعداد تقارير تتضمن الأحوال التى يعيشها المصريون فى العراق.

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