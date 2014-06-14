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الأهلي يعترف بمفاوضات دوارتي.. والمقابل المادي يفصله عن التعاقد

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الأهلي يعترف بمفاوضات دوارتي.. والمقابل المادي يفصله عن التعاقد الأهلي يعترف بمفاوضات دوارتي.. والمقابل المادي يفصله عن التعاقد

كشف محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن تفاصيل جلسته مع المدرب البرتغالي باولو دوارتي المرشح لقيادة الفريق الأحمر الموسم المقبل.

الأهلي يبحث عن مدير فني أجنبي، ليخلف محمد يوسف بعد فترة مؤقتة يحكمها المخضرم فتحي مبروك.

حصل دوارتي على أفضلية من جانب إدارة الأهلي، كون لديه تجربة مميزة في بوركينا فاسو والجابون، وهو مدرب مليء بالحيوية ويبلغ من العمر 45 عاما.

وقال عبد الوهاب لـFilGoal.com: "اجتمعت مع دوارتي في القاهرة خلال الأيام الماضية، وقدمت عرضا ماليا له".

واستدرك متابعا "ولكنه رفض العرض المادي، وطلب مقابل أكبر في انتظار ردنا".

وأوضح عبد الوهاب أن الأهلي سيرد على دوارتي سريعا خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن FilGoal.com انفرد برغبة دوارتي في جلب 3 مساعدين معه، في حين أن الأهلي يرى هذا العدد ضخم للغاية.

كذلك ميزانية رواتبهم جميعا تصل إلى 60 ألف دولار بحسب ما عرضه دوارتي. بينما يرصد الأهلي مبلغا لا يتعدى 40 ألف دولار شهريا كميزانية للجهاز الفني الجديد للفريق، وهذه الأزمة الثانية.

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