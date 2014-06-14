سان جيرمان يعلن رسميا ضم لويز لخمسة مواسم

إفي - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم التعاقد مع البرازيلي ديفيد لويز لمدة خمسة مواسم، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ولم يعلن النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، إلا أن التقارير الصحفية تشير إلى أنها تتراوح ما بين 45 إلى 50 مليون يورو، بجانب حوافز قد تصل إلى 10 ملايين يورو.

وأعرب النادي الفرنسي عن سعادته بالتعاقد مع المدافع البرازيلي، مشيرا إلى أنه يتمتع بالقوة والتصميم والتميز في الأداء بالصفوف الخلفية.

من جانبه أعرب لويز عن آماله في أن يحقق المزيد من البطولات مع النادي الفرنسي، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، التي اعتبرها "حلم أي لاعب كرة قدم".

وتوج لويز مع الفريق اللندني بدوري أبطال أوروبا 2012 والدوري الأوروبي 2013 وكأس إنجلترا 2012.