أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سان جيرمان يعلن رسميا ضم لويز لخمسة مواسم

Google+ Print
سان جيرمان يعلن رسميا ضم لويز لخمسة مواسم سان جيرمان يعلن رسميا ضم لويز لخمسة مواسم

إفي - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم التعاقد مع البرازيلي ديفيد لويز لمدة خمسة مواسم، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي.

ولم يعلن النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، إلا أن التقارير الصحفية تشير إلى أنها تتراوح ما بين 45 إلى 50 مليون يورو، بجانب حوافز قد تصل إلى 10 ملايين يورو.

وأعرب النادي الفرنسي عن سعادته بالتعاقد مع المدافع البرازيلي، مشيرا إلى أنه يتمتع بالقوة والتصميم والتميز في الأداء بالصفوف الخلفية.

من جانبه أعرب لويز عن آماله في أن يحقق المزيد من البطولات مع النادي الفرنسي، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، التي اعتبرها "حلم أي لاعب كرة قدم".

وتوج لويز مع الفريق اللندني بدوري أبطال أوروبا 2012 والدوري الأوروبي 2013 وكأس إنجلترا 2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع