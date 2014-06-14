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مدرب إيطاليا يتحدث عن إصابة بوفون

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مدرب إيطاليا يتحدث عن إصابة بوفون مدرب إيطاليا يتحدث عن إصابة بوفون

قلل تشيزاري برانديللي المدير الفني لمنتخب إيطاليا من خطورة الإصابة التي تعرض لها جيانلويجى بوفون قائد نادي يوفنتوس والمنتخب في المران الأخير للأتزوري.

وتعرض بوفون لإصابة بالتواء في الكاحل، غادر بسببها المران.

ويستعد منتخب إيطاليا لملاقاة إنجلترا يوم السبت في قمة المجموعة الرابعة من المونديال.

وقال برانديللي في تصريحات لوسائل الإعلام: "أنها إصابة خفيفة، لا داعي للقلق".

ويعد الأخطبوط بوفون هو واحد من 3 لاعبين فقط شاركوا في 5 كأس عالم.

واختتم برانديللي حديثه مشيرا إلى أن بوفون يتلقى العلاج في الوقت الحالي، قائلًا: "هو يتلقى العلاج الآن، لا شيء خطير".

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