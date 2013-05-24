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مقتل شخصين أحدهما أمام مسجد فى هجومين بشمال العراق

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مقتل شخصين أحدهما أمام مسجد فى هجومين بشمال العراق مقتل شخصين أحدهما أمام مسجد فى هجومين بشمال العراق

أفادت مصادر أمنية فى محافظة نينوى، شمال العراق، بأن مسلحين مجهولين قتلوا مدنيين اثنين أحدهما أمام مسجد، وجرحوا شقيقته بهجومين منفصلين، أمس الخميس، فى مدينة الموصل، مركز المحافظة.

وقال مصدر أمنى طلب عدم ذكر اسمه لمراسل الأناضول أن "إمام وخطيب جامع طيبة فى منطقة السحاجى غرب مدينة الموصل، الشيخ إبراهيم نجم عبوش، قتل بإطلاق نار لمسلحين مجهولين مساء الخميس، كما أٌصيبت شقيقته التى كانت ترافقه بجروح"، لم يحدد طبيعتها.

وأوضح المصدر ذاته أن "قوة أمنية وصلت لموقع الهجوم، ونقلت جثة أمام الجامع لقسم الطب العدلى، وشقيقته إلى المستشفى من أجل تلقى العلاج".

من جانبه، أدان عبد الله الفارس، عضو هيئة علماء ودعاة نينوى، حادثة اغتيال عبوش.

وقال لمراسل الأناضول، إن "جريمة قتل الشيخ إبراهيم نجم عبوش على يد مسلحين غرب الموصل اليوم استهداف مبيت للرموز الدينية والعلمية فى العراق.. نحمل المركزية مسئولية كل قطرة دم تسيل فى العراق".

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مصر 365

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