تصحيح أخطاء فى كراسات الوطن

ملحوظة أولية..

اليد صانعة الحضارة وكفاها دقاً على الدفوف والرقص بالأعلام على الأغانى. كان الفرح ضرورة قومية ونفسية منذ شح الفرح فى زمن أعداء الحياة. ملأنا بالأفراح الليالى الملاح لعودة مصر إلى حضن المصريين. يجب أن نبدأ من أول السطر معزوفة جديدة اسمها العمل. وبأمانة بالغة تشتاق مصر للعزف على «نوتة» العمل والعطاء. لنظهر للعالم أننا الشعب ذو الحضارة الموغلة فى التاريخ، نعرف متى نفرح ونحتفل ومتى نعود إلى كراسات الوطن عندما يدق الجرس.

■ الزغرودة المطلوبة..

لو سألت السيسى: ما «الزغرودة المجلجلة» التى تود سماعها الآن؟ لقال الرجل: هدير ماكينات مصنع، عبور مركب قناة السويس، طابور سيارات تحمل وفوداً سياحية إلى شواطئ البلد اختفاء الاحتجاجات الفئوية، امتلاء طائراتنا بالركاب، خلو المقاهى من الشباب نهاراً.

■ كلمة «يتعين»..

ورد فى خطاب الرئيس للأمة كلمة «يتعين» كثيراً وكثيراً. ومعلوماتى أنها «مصطلح ميرى». أفضل كلمة يجب أو نلتزم ذلك للرغبة فى تأكيد الدولة المدنية بحروف من نور. وأمر آخر هو «تسييد الواجب والالتزام» الذى فهمته ــ كمواطن مصرى ــ وأنا أصغى له فى حديقة قصر القبة، أن الرئيس يريدنا شركاء معه فى المسؤولية «كل فى موقعه». ورغم أن العبارة من ثلاث كلمات، لكنها تعنى «العمل» قبل «القول». ويقينى أنه لو فاقت أعمالنا أقوالنا لصرنا بلداً يضرب به المثل.

■ الدستورى البليغ..

إنه المستشار ماهر سامى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا الذى بدأت بكلمته المرتجلة مراسم التنصيب لرئيس الجمهورية، إنه نائب رئيس المحكمة الدستورية البليغ صاحب عبارة ذات معنى وصاحب التوصيف الراقى للأشياء وصاحب أسلوب خاص يجمع بين الشاعرية والرصانة، عرفته فى مستهل حياته عاشقاً للأدب محباً للكتابة و«قارئ نهم» لأمهات الكتب التراثية وحين جاء يقدم المستشار أنور العاصى على أنه «نائب رئيس الجمهورية» (!) واستدرك الخطأ فقال بفطنة: بشرة خير.

■ بعد حفل القبة..

البداية كانت منتهى النظام كانت محبوكة أمنياً وإدارياً ولكن ما كاد الرئيس ينتهى من خطابه حتى بدأنا رحلة البحث عن السيارات واختفت الوجوه التى كانت ترشدنا وتساعدنا ودبت الفوضى وصرنا حيارى فى حديقة القصر وافتقدنا المرور وكانت الضريبة ساعات حتى منتصف الليل لنعود إلى بيوتنا، متى نتعود على فهم أن الآدميين الذين يحضرون لقاءات رئاسية هم محل الاهتمام قبل الحفل وبعده..؟

■ والصعيد يا ريس..

لأن الصعيد يتآكل من الداخل، فقد توقعت كلمة فى الخطاب المهم للأمة عن الصعيد وليس ضمن «عمومية» خطة تنموية. ومثلما ذكرت يا ريس الفلاح المصرى وهمومه، ففى أقرب خطاب لابد من كلمات طمأنينة لصعيد مصر المهمش طويلاً. وليكن هذا أحد تكليفاتك الرئيسية للحكومة صاحبة النصيب فى تحمل الأثقال. تدارك يا ريس هذا الخطأ فى كراسة الوطن، فأنت رئيس كل المصريين الصعايدة والبحاروة.

■ وطنية البابا كيرلس..

تصحيح بسيط ولكنه مهم، لمن قال لى فى حوار تليفزيونى.. إن البابا كيرلس مثل أى بابا يرعى شؤون أقباط مصر.. أقول له: لقد طلبت أمريكا ذات يوم من البابا كيرلس بناء مدارس قبطية بمعرفتها وتمويلها واشترطت عدم تعليم أبناء المسلمين فيها لكنه رفض وقرر إقامة المدارس وبناءها من «الوقف القبطى» وقال بالنص «ليتعلم فيها أبناء المسلمين قبل أبناء المسيحيين» ومنذ ذلك التاريخ البعيد وجميع مدارس الأقباط مفتوحة لـ«محمد وحنا وخديجة وأنجيل» هذه وطنية البابا كيرلس الذى كان يحترمه جمال عبدالناصر صاحب فكرة إنشاء كاتدرائية بالعباسية للأقباط الأرثوذكس إبان عهده.

■ المحافظ فين؟

فى زمن مصر الجديد، لا مكان لمحافظ فاشل أو محافظ يحب الشو (!) أو محافظ يترك المحافظة وينزل مصر ويدير شؤونها بالتليفون(!) أو محافظ قافل على نفسه أوضته (!) أو محافظ لم يذهب مرة لأسوان المحافظة (!) أو محافظ مقطوع الصلة بدوائر المحافظة (!) أو محافظ متزمت ومتعاطف مع هوى إخوانى أو محافظ (!) أو محافظ مختلف مع الشباب فقاطعوه.

■ جريمة التسريب..

«تسريب الامتحانات» هل هى شراسة إلكترونيات أم ضعف ضمائر أم إهمال إدارى أم شراء ذمم أو جبروت اتصالات أم وزير مغمى عليه؟ أو كل هذه العوامل مجتمعة بعد أن أخذنا من التكنولوجيا سيئاتها.

■ برلمان مصر القادم..

مهمة إعلام واع هو التبصير وبث الوعى فى البسطاء حتى يعطوا أصواتهم لنواب يستحقون الوكالة. أمامنا وقت لكى نكون قادرين على الاختيار الصحيح والأفضل لأن مجلس الشعب القادم سيبدأ ثورة تشريعية تطهر مصر من قوانين شاخت. حقن الوعى تقوى إرادة الاختيار.

■ ماذا فى كراسة الوطن؟

1- هزيمة الأسعار فى شهر رمضان تريح الناس.

2- عدم انقطاع الكهرباء يريح الناس.

3- إزاحة البلطجة وباعة الطرق فى وسط البلد تريح الناس.

4- اختفاء التحرش ــ بتغليظ العقوبة وتجريس المرتكبين يريح الناس.

5- تقليم أظافر الأوصياء على الرئيس وإبعادهم تماماً يريح الناس.

■ أول السطر..

1- نعم وزراء مقاتلون ولكن برؤية، بمخ وليس بعضلات فقط.

2- نعم، حدثت محاولة لتشويه احتفالاتنا بحوادث تحرش وهذا وارد إخوانياً.

3- نعم، فى إنجلترا شرطة سرية بلا زى رسمى تحسباً لحوادث طارئة (ملحوظة للأمن).

4- نعم، تنمية ولكن بوجود العالم وأستاذ الاجتماع، (لم يذكرهم خطاب الرئيس).

5- نعم، تسلم «الأيادى» ولكن وراء ماكينات المصانع وليس بالحناجر فقط والغناء.

6- نعم، أجدادنا قالوا (الأدب فضلوه على العلم) والآن «البقاء للصوت العالى الوقح».

7- نعم، «الجزيرة قناة أعداء» والاهتمام بشأنها يعطيها حجماً تسعى إليه حتماً.

8- نعم، أخشى من تقلبات الكتل السكانية وتغيرات المزاج وهذا وارد فى الشعوب.

■ مصر..

«مصر عصية على الانكسار» من أقوال عبدالفتاح السيسى.