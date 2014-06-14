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منظمات حقوقية تناقش العنف الجنسي ومواقف الدولة

  • مصر
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يناقش عدد من منظمات المجتمع المدني وحركات الدفاع عن المرأة في مؤتمر يُعقد، الأحد، قضية العنف الجنسي وموقف الدولة منها خلال السنوات العشر الماضية، على أن تطرح هذه الحركات مجموعة من التوصيات التي يجب على الدولة تبنيها لوضع حد للظاهرة.

واعتبرت المنظمات والحركات وهي: «مركز النديم، وحركة بصمة، وتحرير بودي جارد، وخريطة تحرش، وقوة ضد التحرش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقوة ضد التحرش الجنسي الجماعي، ومركز نظرة للدراسات النسوية» القرارات والتصريحات بخصوص الواقعة «حاولت الدولة فيها تصوير الواقعة باعتبارها حادثة فردية ودخيلة على المجتمع».

وأكدت الحركات، في بيان صادر عنها السبت، أن هذه التصريحات من جانب مسؤولين بالدولة «تأتي على الرغم من إصرار الدولة طوال سنوات على تجاهل التحذيرات المتكررة من المجموعات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا العنف الجنسي، ما ساهم في انتشار الظاهرة»، مختتمة بتأكيد أهمية مناقشة الأمر.

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