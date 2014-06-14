متهم بـ “أحداث كرداسة” : لم أكفر الشعب المصرى .. والرسول وصانا بالأقباط

طالب دفاع المتهم صلاح النحاس عقب الإنتهاء من مرافعته من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، رئيس المحكمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، فى محاكمة 23 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية مقتل اللواء نبيل فراج بأحداث منطقة كرداسة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، أن يسمح لموكله بالحديث لدقائق.

وقال المتهم: ” لم يكفر الشعب المصرى و بحترم الجميع الكبير منهم والصغير، والرسول وصانا بالأقباط خيرا ، ولا يوجد أى دليل ضدى فى القضية

وكانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.