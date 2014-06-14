النمسا تنتقد موقف رئيس وزراء بريطانيا تجاه مرشح رئاسة المفوضية الأوروبية

انتقد رئيس وزراء النمسا المستشار فيرنر فايمن، موقف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بسبب معارضته تولي جان كلود يونكر رئاسة المفوضية الأوروبية، كما أبدى عدم رضاه عن “المفردات التي يستخدمها كاميرون في الهجوم على يونكر”.

> وأكد فايمن – فى تصريح له اليوم السبت – ضرورة الالتزام بالقواعد الديمقراطية والوعود السابقة التي تقضي بتولي الفائز في الانتخابات الأوروبية رئاسة المفوضية، لافتا إلى حزب الشعب الأوروبي، محذرا في المقابل من فقدان المصداقية أمام المواطن الأوروبي.

> ويبذل زعماء الدول الأوروبية جهود مكثفة خلف الكواليس في محاولة لنزع فتيل الأزمة وتجنب حدوث انقسام داخل الاتحاد الأوروبي وذلك قبل حلول موعد القمة المقبلة المقرر عقدها في 26 و27 من شهر يونيو الجاري في بروكسل، حيث يتوقع المراقبون استمرار عمل رئيس المفوضية الحالي مستبعدين التوصل إلى حل ينهي هذه الأزمة قبل حلول موعد القمة المقبلة.

> يذكر أن الأعضاء الجدد في البرلمان الأوروبي سيقومون بانتخاب رئيس البرلمان المقبل في شهر يوليو القادم، حيث من المنتظر أن يتولى مرشح من أحزاب أوروبا المحافظة رئاسة البرلمان المقبل، عقب ترأس الاشتراكيين البرلمان السابق وذلك بناء على اتفاق غير مكتوب ينظم رئاسة البرلمان الأوروبي.