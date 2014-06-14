النائب العام يحيل 13 متهمًا بهتك عرض الفتيات بالتحرير للمحاكمة الجنائية

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم السبت، بإحالة ثلاثة عشر ذئبًا بشريًا من هاتكى عرض السيدات والفتيات بميدان التحرير، إلى المحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أسرار الجرائم المشينة التى وقعت بميدان التحرير وأرقت المجتمع بعد ان واصل الفريق الذى كلفه النائب العام بالتحقيق ليًلا ونهارًاعلى مدار الأيام الماضية، استمع خلالها52 شاهدًا، بخلاف خبراء الطب الشرعى والادلة الجنائية والجهات الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم الخطف الضحايا وهتك أعراضهن بالقوة وتعذيبهن بدنيًا وسرقتهن بالإكراه والشروع فى قتلهن واغتصابهن، وتصل العقوبات فيها إلى السجن المؤبد.

وأمر النائب العام بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.