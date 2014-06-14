حماية المستهلك:الزام مجموعة قنوات بتسليم جوائز لـ7 شاكين

صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الجهاز قد قام بالزام مجموعة قنوات سيجما للإعلام بتسليم عدد 7 شاكين قيمة الجوائز التى ربحوها خلال مشاركاتهم ببرامج المسابقات ( دايرة الحياه ، المليونير ) التى تعرض على شاشات قنوات الحياة الفضائية ، يأتى ذلك فى ضوء جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق ومصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك .

>وقال يعقوب ، فى بيان له اليوم، أن الجهاز كان قد تلقى شكاوى يتضرر فيها الشاكين من مماطلة القناة فى تسليمهم المبالغ المالية قيمة الجوائز التى حصلوا عليها بعد اشتراكهم فى برامج المسابقات خلال عام 2013 بالرغم من ان التعاقد بين الطرفين ينص على استلام المشترك جائزته خلال 3 شهور فقط من اذاعة الحلقات .

واضاف يعقوب انه تم مباشرة التحقيق فى الشكاوى ومخاطبة القناة الفضائية لإزالة اسبابها بعد استيفاء الاوراق الدالة على صحتها ، كما تم اخطار المنطقة الحرة الاعلامية بالشكاوى الواردة من المستهلكين لاتخاذ الاجراءات الخاصة بها ضد القناة لعدم التزامها بتسليم الشاكين الجوائز ، وتم عقد اجتماع بمقر ادارة الشكاوى بالقرية الذكية بحضور الشاكين والادارة القانونية لمجموعة سيجما للإعلام وتم تسليم الشاكين المبالغ المالية قيمة الجوائز التى ربحوها .

>وفى سياق أخر اضاف يعقوب انه تم إحالة 10 قنوات فضائيه للنيابه العامة (قناة دربكه سينما الفضائية- قناة سينما 2- وقناة سيما شبرا بالاس – قناة أفراح الفضائية – وقناة اخترنالك الفضائية – قناة تاكسى السهرة الفضائية – قناة كايرو سينما 2 – وقناة جاكى جان الفضائية -وقناة كايرو زمان الفضائية) لبثهم اعلانات مضلله عن أدوية غير مسجلة بوزارة الصحه مثل ( عشبة بن على اليمنى لعلاج تأخر الإنجاب – و حزام الدوالى لعلاج الدوالى – و عقار الأثمد الأصفهانى لعلاج الصلع الوراثى والثعلبه – و منتج فيا اناناس لحرق الدهون –و منتج sun brsut لعلاج مرض الصلع والثعلبه – و منتج هيربال كريم لعلاج الالام المفاصل والعمود الفقرى والعظام ) بالمخالفه للمواصفه القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005 .

ودعا يعقوب المستهلكين إلي معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق .

>وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .