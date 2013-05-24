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جنرال موتورز تستدعى 27 ألف سيارة كاديلاك بسبب مشكلة فى العجلات

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جنرال موتورز تستدعى 27 ألف سيارة كاديلاك بسبب مشكلة فى العجلات جنرال موتورز تستدعى 27 ألف سيارة كاديلاك بسبب مشكلة فى العجلات

قررت شركة جنرال موتورز استدعاء أكثر من 27 ألف سيارة كاديلاك كروس أوفر حول العالم بسبب مشكلة محتملة فى صواميل العجلات قد تجعلها تنفصل عن جسم السيارة.

ويشمل هذا الاستدعاء من أكبر شركة لصناعة السيارات فى الولايات المتحدة بعض سيارات كاديلاك إس آر إكس 2013 المجهزة بعجلات 18 بوصة.

وقال متحدث باسم جنرال موتورز إن الاستدعاء يشمل حوالى 18871 سيارة فى الولايات المتحدة و913 فى كندا و7397 خارج أمريكا الشمالية.

وطلبت جنرال موتورز من أصحاب السيارات الذهاب بسياراتهم إلى الوكلاء من أجل إصلاح العيب إذا وجد فى سياراتهم بدون أى تكلفة.

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مصر 365