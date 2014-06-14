دفاع محاكمة القرن : مرسى شكل لجنة تقصي الحقائق لتحقيق مصالحه الشخصية

دفع الدكتورعلى الجمل دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة الأسبق، أثناء مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي فى محاكمة القرن، ببطلان تقرير لجنة تقصى الحقائق، حيث ان بعض أعضاءه تقدموا باستقالات عن العمل باللجنة، ووصفوها بأنها جاءت لتحقيق مصالح شخصية للنظام الحاكم “مرسى وجماعته ” على حساب دماء ووصفوها بأنها ما هى إلا مسرحية هزلية وخديعة كبرى، صنعت فى مطبخ الإخوان، وما هى إلا أكذوبة وهمية.

وتابع الدفاع: من بين هؤلاء الأشخاص، الذين قدموا استقالتهم عن عضوية لجنة تقصى الحقائق هو عضو بلجنة الحريات بنقابة المحامين، والذى أكد انه قدمها اعتراضا على مخالفاتها وعدم تحقيقها العدل.

وأكد الدفاع، أن التقرير غير محايد وغير قانونى، وكذا ما شهد به أسعد هيكل والذى قدم استقالته 20 أكتوبر وأنه أصيب باليأس من تغيير مسار القضايا، وان الاتهامات الموجهة للمتهمين بالنظام السابق غير صحيحة، وانها مجرد تصريحات لا تعد دليل وأنهم فشلوا فى تقديم الأدلة، وأيضًا عضو اللجنة عن شهداء السويس ان مرسى شكل اللجنة للقصاص، رغم عدم وجود أدلة وانه قام به لتحقيق مصالحة الشخصية.