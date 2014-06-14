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بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات بميدان سيدي عبد الرحيم بقنا

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بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات بميدان سيدي عبد الرحيم بقنا بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات بميدان سيدي عبد الرحيم بقنا


> أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه بالتعاون مع مديرية أمن قنا قامت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بميدان سيدي عبد الرحيم .

واستخدم مجلس مدينة قنا عدد من المعدات واللوادر وعمال النظافة لرفع وإزالة 25 حالة إشغالات لباعة جائلين وأكشاك مخالفة وتنظيف الميدان من مخلفات المولد وتم إزالة بعض المخالفات علي مزلقان السكة الحديد.

وأكد المحافظ علي ضرورة الحفاظ علي هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات للحفاظ على المظهر الجمالي،  مشيرا إلى أن حملات إزالة الإشغالات بالتنسيق مع مديرية الأمن مستمرة حتى يعود الشارع للانضباط مرة أخرى .

 

 

 

 

 

 

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