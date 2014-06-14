طالبة تمزق ورقة الإجابة وآخر يحاول الغش بالمحمول فى امتحان الفيزياء بسوهاج

شهدت لجنة مدرسة جهينة الغربية للتعليم الأساسى قيام أحد الطالبات على النظام الحديث بتمزيق ورقة الإجابة فى مادة الفيزياء بعد إصابتها بحالة من الغضب الشديد نتيجة لصعوبة الامتحان – على حد قولها.

تم تحويل الطالبة للتحقيق بقسم الشئون القانونية بإدارة جهينة التعليمية .

صرح بذلك على عويش وكيل المديرية وعضو غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وقال إن لجنة مدرسة ساقلتة الثانوية بنين شهدت قيام احد الطلاب بمحاولة الغش باستخدام المحمول وتم تحويلة للشئون القانونية ومن ناحية اخرى ابدى عدد من أولياء الامور استياء شديد من تجاهل وكيلة وزارة التربية والتعليم بسوهاج لهم وعدم مقابلتهم والاستماع لشكواهم فيما يخص طلب اولياء الامور بتشديد الرقابة والتواجد الامنى ببعض لجان المحافظة بعد ما شهدتة بعض اللجان من محاولات لبعض الاشخاص لتغشيش زويهم مما يخلق نوع من الفوضى بتلك اللجان ويلغى مبدأ تكافئ الفرص، موضحين ان غرف العمليات الفرعية بالادارات حبر على ورق .