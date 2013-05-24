نشاط المصانع فى الصين ينكمش للمرة الأولى فى سبعة أشهر

أظهر مسح أولى لمديرى المشتريات، أن نشاط المصانع فى الصين قد انكمش للمرة الأولى فى سبعة أشهر، مع تراجع طلبات الشراء الجديدة، وهو ما يزيد القلق من تعثر تعافى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.

وبلغت القراءة الأولية لمؤشر "إتش.إس.بى.سى"، لمديرى المشتريات لشهر مايو 49.6 متراجعة عن مستوى 50 نقطة، الذى يفصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ أكتوبر، وبلغت القراءة النهائية للمؤشر 50.4 فى إبريل.

وانخفض مؤشر فرعى يقيس طلبات الشراء الجديدة إلى 49.5 وهى أدنى قراءة منذ سبتمبر، مما يشير إلى أن الاقتصاد المحلى فى الصين ليس قويا بدرجة كافية لتعويض تراجع الطلب الخارجى.

وقال تشو هونج بين، كبير خبراء الاقتصاد الصينى لدى "إتش.إس.بى.سى"، فتور أنشطة التصنيع فى مايو تعكس تباطؤ الطلب المحلى واستمرار والعوامل السلبية الخارجية.