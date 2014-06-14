سفير فلسطين: فتح معبر رفح ابتداء من غد ولمدة يومين لمرور العالقين

أعلن السفير الفلسطينى بالقاهرة الدكتور بركات الفرا، اليوم السبت، عن فتح معبر رفح بدءا من يوم غد الأحد حتى الأربعاء، وذلك فى كلا الاتجاهين من أجل سفر المعتمرين والحالات الإنسانية وعودة العالقين إلى قطاع غزة .

وأوضح الفرا أنه سيتم تخصيص يومى الأحد والاثنين لخروج المعتمرين من قطاع غزة وتخصيص يومى الثلاثاء والأربعاء لسفر الحالات الإنسانية.

وقدم الفرا خالص شكره وتقديره لدور الأجهزة المصرية حكومة وشعبا، وخص بالشكر جهاز المخابرات المصرية على دعمه الدائم وحرصه على تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطينى.

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