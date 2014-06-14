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تباين آراء الطلاب حول مستوى امتحان مادتي الفيزياء والجغرافيا بالأقصر

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تباين آراء الطلاب حول مستوى امتحان مادتي الفيزياء والجغرافيا بالأقصر تباين آراء الطلاب حول مستوى امتحان مادتي الفيزياء والجغرافيا بالأقصر

امتحانات ثانوية عامة

أنهى طلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث في محافظة الأقصرامتحان مادتى الجغرافيا للشعبة الأدبية والفيزياء للشعبة العلمية، وسط تباين آراء الطلاب حول مستوي أسئلة امتحان المادتين.

وأكد عدد من الطلاب أن امتحان الفيزياء جاء في مستوى الطالب المتوسط فيما اشتكي آخرون من بعض النقاط وقالوا انها جاءت معقدة وغير مفهومة .

و تباينت آراء الطلاب في مادة الجغرافيا وأكد بعضهم أن الامتحان سهل وخال من أى نقاط صعبة، فيما قال البعض الآخر أن الامتحان شديد الصعوبة وجاء من خارج الكتاب المدرسي وأن الامتحان طويل والوقت غير كاف.

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