أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

3 طالبات بسوهاج يخترعن مزلقان مطور ويتأهلن لمسابقة دولية‎

Google+ Print
3 طالبات بسوهاج يخترعن مزلقان مطور ويتأهلن لمسابقة دولية‎ 3 طالبات بسوهاج يخترعن مزلقان مطور ويتأهلن لمسابقة دولية‎

تمكنت ثلاث طالبات بالقسم الثانوى بمدرسة اللغات التجريبية بمحافظة سوهاج من اختراع “مزلقان أمان مطور” دون تدخل بشرى فى اطار مسابقة المخترع التى تتبناها المدرسة بالتنسيق مع المركز الاستكشافى للعلوم ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بهدف تنمية الابتكار والابداع لدى الطلاب وحماية المواطنين من الحوادث

شارك فى الاختراع نورهان السلال وأسماء عبد المنعم، وتسنيم محمود، طالبات بالصف الثانى الثانوى بالمدرسة وقالوا أن الاختراع يتكون من جهاز إرسال واستقبال ودون الاحتياج لعامل المزلقان ويعمل بنظام خلايا الطاقة الشمسية.

ومن الجدير بالذكر أن الطالبات الثلاثة تم تصعيدهن ضمن 7طلاب على مستوى الجمهورية للمشاركة فى مسابقة الدولية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا