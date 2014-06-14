3 طالبات بسوهاج يخترعن مزلقان مطور ويتأهلن لمسابقة دولية‎

تمكنت ثلاث طالبات بالقسم الثانوى بمدرسة اللغات التجريبية بمحافظة سوهاج من اختراع “مزلقان أمان مطور” دون تدخل بشرى فى اطار مسابقة المخترع التى تتبناها المدرسة بالتنسيق مع المركز الاستكشافى للعلوم ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بهدف تنمية الابتكار والابداع لدى الطلاب وحماية المواطنين من الحوادث

شارك فى الاختراع نورهان السلال وأسماء عبد المنعم، وتسنيم محمود، طالبات بالصف الثانى الثانوى بالمدرسة وقالوا أن الاختراع يتكون من جهاز إرسال واستقبال ودون الاحتياج لعامل المزلقان ويعمل بنظام خلايا الطاقة الشمسية.

ومن الجدير بالذكر أن الطالبات الثلاثة تم تصعيدهن ضمن 7طلاب على مستوى الجمهورية للمشاركة فى مسابقة الدولية