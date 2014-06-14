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أمن الأقصر يضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش

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أمن الأقصر يضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش أمن الأقصر يضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش

تمكنت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر من ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش حال قيادته دراجة بخارية بدون ترخيص بمركز شرطة طيبة شمال المحافظة .

تلقى اللواء مصطفى بكر، مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عصام الحملي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بضبط المدعو أحمد. ع. أ، 20 سنة، مقيم بقرية حجازة قبلي مركز قوص محافظة قنا، بحوزته فرد خرطوش عيار 16 و5 طلقات من ذات العيار وذلك حال استقلاله دراجة بخارية بدون تراخيص وبدون لوحات معدنية.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

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