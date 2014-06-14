القبض على المتهم الرئيسي في واقعة التحرش الجماعي بميدان التحرير وبدء التحقيق معه

تباشر نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، تحقيقاتها مع المتهم الرئيسى فى واقعه التحرش الجماعى فى ميدان التحرير أثناء حفل تنصيب الرئيس السيسى .

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، القبض على المتهم الرئيسي في واقعة التحرش الجماعي بميدان التحرير أثناء احتفالية تنصيب الرئيس السيسي.

وقال مصدر أمني، إن المتهم يدعى “كريم.ا”، 17 عاما، صادر ضده قرار ضبط وإحضار من نيابة قصر النيل على خلفية ظهوره في مقاطع الفيديو والصور التي لقطتها الجهات المعنية عن الواقعة التي حدثت الأحد الماضي، وتم القبض عليه بمعرفة المقدم محمد السيد رئيس مباحث قصر النيل، والنقيب محمود اسماعيل معاون المباحث.

وأثارت واقعة التحرش رود فعل واسعة أبرزها قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي وزوجته بزيارة إحدى الضحايا في المستشفى الذي تعالج فيه.