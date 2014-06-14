أقرت اللجنة العليا لإحتفالات اليوم الوطني الـ 43 برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع إنطلاق احتفالات اليوم الوطني الـ 43 خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبلين .

وإعتمدت اللجنة الشعار الرسمي للاحتفالات لهذا العام وقررت تعميمه ليكون شعارا رسميا لجميع لفعاليات في مختلف إمارات الدولة .

جاء ذلك خلال الإجتماع التحضيري الأول للجنة الذي عقد بديوان عام وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بحضور أعضاء اللجنة ممثلي كل إمارة وتم خلاله استعراض الخطوات والإجراءات الخاصة للتجهيز لإحتفالات اليوم الوطني على مستوى الدولة والمهام التي سيقومون بها والأنشطة والفعاليات المتنوعة للاحتفالات .

وفي بداية الاجتماع توجه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس اللجنة بالشكر لجميع أعضاء اللجنة لدورهم البارز خلال احتفالات العام الماضي وحرصهم الشديد على إنجاح الفعاليات وإنتشارها في جميع أنحاء الدولة .. مثمنا الجهود المبذولة من الجميع للإهتمام والتركيز على ظهور الاحتفالات بشكل يليق بحجم دولة الإمارات .

ثم استعرض معاليه الشكل النهائي لشعار الاحتفالات باليوم الوطني ال 43 تبع ذلك نقاش مفتوح طرح من خلاله رئيس اللجنة وأعضائها العديد من الاقتراحات لتطوير الاحتفالات هذا العام .

و أوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رئيس اللجنة العليا أن اختيار شعار إحتفالات اليوم الوطني الثالث والاربعين جاء بإجماع آراء اللجنة خلال اجتماعها الاول على أن يتم إستخدام شعار روح الاتحاد مع التعديل في الرقم بما يتلاءم مع العام " 43 " وذلك بهدف ترسيخ الشعار في نفوس الجمهور.

و أشار رئيس اللجنة العليا إلى أن الشعار سيعمم على جميع اللجان الفرعية والتنفيذية في كل الإمارات ليكون رمزا للفعاليات والاحتفالات الرسمية والجماهيرية وسيرسل إلى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة خاصة الفضائيات الوطنية ليوضع مع جميع التغطيات الإعلامية لفعاليات اليوم الوطني في إمارات الدولة المختلفة.

وأكد معاليه أن الشعار تعبير صادق عن ارتباط قلب وفكر كل مواطن سواء من الأجيال التي عايشت نشأة الاتحاد أو من الأجيال الجديدة التي عاشت منجزاته في كل بقعة على أرض الدولة خلال العقود الأربعة الماضية بيوم الاتحاد كتاريخ كان له أثر على ما بعده من رقي ونهضة، بفضل القيادة الرشيدة بداية بالآباء المؤسسين وحتى اليوم حيث تتمتع الإمارات بمكانة عالية على الصعيدين الإقليمي أو العالمي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو حكام الإمارات.

وقال معاليه إن إجتماع اللجنة العليا والتحضير المبكر دليل على اهتمام الدولة بالاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين في هذه الدولة المعطاءة التي تعيش فيها أكثر من مائتي جنسية ما يدل على الانفتاح الذي أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أمام الجميع ومشاركة جميع مؤسسات الدولة في هذا الاجتماع واللجنة التي أتشرف برئاستها دليل آخر على تلاحم المجتمع والفخر والإعتزاز بالاتحاد الذي قام على أسس قوية من المغفور له الشيخ زايد الذي بذل الغالي والرخيص لإنشاء هذا الصرح على قواعد متينة وقوية.

وأضاف " نسعى في احتفالاتنا إلى ابراز الانجازات التي تتحقق كل يوم .. ونتطلع إلى الأفضل " موضا أن اللجنة العليا حريصة على أن تخرج الاحتفالات بالصورة التي تليق باليوم الوطني المناسبة الأهم في تاريخ الإمارات منذ نشأتها من حيث ضخامتها ومشاركة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة فيها تكريسا لمفهوم الانتماء.

وأكد معاليه حرص اللجنة على التنسيق الكامل بين كل الفعاليات والأنشطة، سواء من حيث التوقيتات أو الأماكن عبر التواصل المباشر على مدار الساعة بين اللجنة واللجان الفرعية والتنفيذية بإمارات الدولة .. مشيدا بدور مؤسسات الدولة ووزاراتها المختلفة في رعاية الاحتفالات والمشاركة فيها.

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