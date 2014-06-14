أفكار من جُمانة أبو فاضل لتصميم صالة الترفيه

يتبع تصميم صالة الترفيه في المنزل ميول وأهواء ساكنيه.

وفيما يميل البعض إلى تحويل هذه المساحة إلى غرفة سينما، يُفضّل البعض الآخر جعلها حيّزاً للألعاب الممتعة والمسليّة.

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تطلع قارئات "سيدتي نت"، على أبرز النصائح المتعلّقة في تصميم غرفة الترفيه:

1- لصالة سينما مصغّرة:

- اتجهي إلى استعمال الألوان الدراماتيكيّة والداكنة، لتحقيق جوّ من التعتيم والإثارة.

- أثّثي هذه الغرفة بمجموعة من المقاعد الضخمة المصنوعة من الجلد، على أن تكون متحرّكة لتُلائم حركة جسم الجالسين عليها.

- احرصي على ألا يتعدّى توزيع المقاعد الصفين أو الثلاثة، ليضمّ كلّ منها عدداً محدوداً.

- استعيضي عن الشاشات الضخمة بجهاز يبثّ الصورة على الجدار الرئيس.

- راعي عاملي التدفئة والتبريد لتأمين الراحة للحاضرين.

- اهتمّي بدراسة الصوت، على أن يكون متقناً ومعداً من قبل شركة متخصّصة بالصوتيات.

- امتنعي عن تزيين السقف بثريا، واكتفي بوحدات الإضاءة المختلفة.

2- لغرفة ترفيه مسليّة:

- خصّصي لها مساحة فسيحة في الطبقة السفليّة من الفيللا.

- احرصي على وجود شاشة تلفاز ضخمة، تأتي ضمن مكتبة، تحمل مجموعة من الأفلام.

- خصّصي زاوية منها كغرفة معيشة، تضمّ مجموعة من الأرائك والمقاعد المريحة التي تتوسّطها طاولة بسيطة.

- ضعي طاولة "البيلياردو" الضخمة في إحدى زواياها، على أن تجاورها مساحة مخصّصة للعب الأطفال.

- استعملي الألوان الفرحة لطلاء جدرانها، كما لـ "اكسسواراتها".

- احرصي على إيجاد مساحة بسيطة تُستعمل كمطبخ صغير فيها، على أن يضمّ براداً لحفظ المرطّبات والمشروبات.

- زيّني هذه المساحة بـ "الاكسسوارات" التي تجسّد هوايات أفراد العائلة، فضلاً عن الكؤوس والميداليات.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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