دفاع”أحداث كرداسة”: مصلحة التحقيق الجنائى تنفى استخدام سلاح آلى فى الواقعة

أكد دفاع المتهم صلاح النحاس أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، رئيس المحكمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، فى محاكمة 23 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في قضية مقتل اللواء نبيل فراج بأحداث منطقة كرداسة، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إن مدير مصلحة التحقيق الجنائى فى تقريره أكد عدم إستخدام أى سلاح آلى على مسرح الجريمة، وأن السلاح المستخدم فى الواقعة هو طبنجة حلوان وهو السلاح المستخدم دون غيره وهى طلقة واحدة فقط أدت للوفاة، مضيفًا أن مكلى متهم بإطلاق النيران من سلاح آلى خلال الواقعة.

وكانت النيابة، أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.