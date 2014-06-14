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دفاع “أحداث كرداسة” : المتهم ” فقير ” ولا يستطيع توفير ثمن السلاح

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دفاع “أحداث كرداسة” : المتهم ” فقير ” ولا يستطيع توفير ثمن السلاح دفاع “أحداث كرداسة” : المتهم ” فقير ” ولا يستطيع توفير ثمن السلاح

صورة أرشيفية

واصل عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل اللواء ” نبيل فراج “، محامي المتهم ” محمد عبد السميع ” مرافعته امام هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار ” معتز خفاجي ” .

وأكد الدفاع، ان  موكله له صلات عائلية تمتد لـ ” ليبيا ” وهو ما يفسر تواجده هناك بحثاً عن لقمة العيش بعد ان ضاق به الحال داخل بلده وفق قوله، نافياً ان يكون تواجده بالبلد الجارة لغرض جلب السلاح وعتاد للتنظيم الذي يُحاكم على ذمة هذه القضية .

وأضاف عضو الدفاع بوصف موكله بـ’ ” الفقير ” و ” المسكين ” سائلاً بإستنكار : كيف له اذن ان يجلب السلاح ؟ ، و تابع عضو الدفاع مرافعته في السياق ذاته بالتأكيد ان النيابة لم تقدم دليلاً صريحاً تثبت فيه تعامل موكله مع باقي المتهمين واتصاله بهم واتصاله على وجه الخصوص مع رأس التنظيم .

 

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