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اندلاع حريق بمطعم جاد في الإسكندرية دون خسائر

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اندلاع حريق بمطعم جاد في الإسكندرية دون خسائر اندلاع حريق بمطعم جاد في الإسكندرية دون خسائر

شب حريق مساء أمس، الخميس، بالمدخنة الخاصة بمحل جاد للمأكولات الكائن بشارع طلعت حرب أمام البنك المركزى ، وتمكنت رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق التى اشتعلت متاخر وتم إخطار النيابة للتحقيق.

من جانبه، تلقى العميد محمد ناصر مدير ادارة الحماية المدنية بالاسكندرية ،  عدد من البلاغات بشان الواقعة التى تفيد بنشوب الحريق بداخل مطاعم جاد ، فانتقلت على الفور 5 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل امتداده إلى العقارات المجاورة، وتبين من المعاينة أن النيران اشتعلت بالمدخنة الخاصة بالمحل نتيجة الزيوت والشحوم المتكدسة بها .

ولم يسفر الحريق عن وجود أى إصابات أو خسائر بالأرواح .

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