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نساء ميلان يعرضن أناقتهن خارج المنصات

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نساء ميلان يعرضن أناقتهن خارج المنصات نساء ميلان يعرضن أناقتهن خارج المنصات

السبت 14-06-2014 16:27

عادة ما يفتح فصل الصيف شهيّة النساء على التأنق والتزيّن والبحث عن كلّ ما هو رائق ومشرق ومنعش، لتتحوّل الشوارع إلى كرنفالات ملوّنة ومنصّات عروض من نوع خاصّ، لا تشبه إلا نفسها، لأنّ لها موضتها وأسلوبها وعارضاتها من النسوة العاديات، حيث تلتقط المرأة ملامح الموضة الرئيسيّة وتوظّفها بالطريقة التي تناسب شخصيّتها ومزاجها وذوقها الخاص. وقد برز في السنوات الأخيرة مفهومٌ خاصٌ، يُسمّى موضة الشوارع (Street Style)، فصار جزءاً أساسياً من عالم الموضة، بل تحوّل ـ في بعض الأحيان ـ إلى ملهم للمصمّمين، وقابضٍ على دفّة الموضة. وقد دفع هذا المفهوم مصمّمة مثل Miuccia Prada إلى القول من دون تردّد بأنّها متأثرة بما تلبسه النساء في مشاويرهن اليوميّة، ما جعلها تستعين برسّامي الشوارع، كي يرسموا لها على الثياب في مجموعتها، التي ظهرت في أسبوع ميلان لموضة هذا الصيف. ويبدو أنّ ما تقوله هذه المصمّمة صحيح إلى أبعد الحدود، خصوصاً عند الحديث عن الاهتمام الخاصّ الذي توليه نساء مدينة ميلان لأناقتهن، حتى يظنّ المرء للوهلة الأولى أنّ بعضاً منهنّ قد خرج للتوّ من منصّات العروض. والمتجوّل في شوارع هذه المدينة الإيطالية، في هذا الصيف، يرى تركيزاً على الألوان المضيئة ونقوش الزهور، مع كثير من الخطوط الهادئة والمتوازنة، التي ابتعدت كثيراً عن الصرعات غير المألوفة؛ فالنساء بتن أكثر حاجة من أيّ وقت مضى إلى ثياب واكسسوارات عمليّة ورصينة، تُرضي الشابات الصغيرات والنساء الناضجات على السواء.

وإليك بعضاً ممّا التقطته عدسة موقع "سيدتي نت" من أناقة المرأة الإيطالية، وهي تسير في شوارع مدينة "ميلان"، متّجهة إلى العمل أو التسوّق أو التنزّه...أو ربّما إلى مقاعد الدراسة.

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سيدتي