أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالفيديو.. سعودي يحطم 4 «تماثيل» في معبد بوذي باليابان..والسلطات تلقي القبض عليه

Google+ Print
بالفيديو.. سعودي يحطم 4 «تماثيل» في معبد بوذي باليابان..والسلطات تلقي القبض عليه بالفيديو.. سعودي يحطم 4 «تماثيل» في معبد بوذي باليابان..والسلطات تلقي القبض عليه

قام شاب سعودى بتحطيم أربعة تماثيل موجودة داخل أحد معابد البوذىين بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقد ألقت السلطات اليابانية القبض على الشاب السعودى وتبين أنه يدعى محمد (31 عاماً) طالب دراسات عليا بالمملكة، وذلك للاشتباه بتورطه في حادثة كسر أربعة تماثيل في معبد «سينسو جي» في العاصمة طوكيو، حسبما ذكرت القناة الخامسة اليابانية على موقعها الإلكتروني.

وأضافت القناة أن تاريخ هذه التماثيل يرجع إلى 300 سنة، مشيرة إلى أن شرطة طوكيو أفادت بدخول المشتبه به ليلاً إلى المعبد دون إذن، وقيامه بتكسير التماثيل.

وتابعت أن الشرطة لا تزال تحقق مع شهود عيان وبعض المارة وتدرس دوافع المشتبه به قبل توجيه الاتهام إليه.

" frameborder="0">

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

عاجل بالفيديو || حريق ضخم في نادي الجزيرة بالقاهرة ودخان عظيم يغطي السماء

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي»

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!