بالفيديو.. سعودي يحطم 4 «تماثيل» في معبد بوذي باليابان..والسلطات تلقي القبض عليه

قام شاب سعودى بتحطيم أربعة تماثيل موجودة داخل أحد معابد البوذىين بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقد ألقت السلطات اليابانية القبض على الشاب السعودى وتبين أنه يدعى محمد (31 عاماً) طالب دراسات عليا بالمملكة، وذلك للاشتباه بتورطه في حادثة كسر أربعة تماثيل في معبد «سينسو جي» في العاصمة طوكيو، حسبما ذكرت القناة الخامسة اليابانية على موقعها الإلكتروني.

وأضافت القناة أن تاريخ هذه التماثيل يرجع إلى 300 سنة، مشيرة إلى أن شرطة طوكيو أفادت بدخول المشتبه به ليلاً إلى المعبد دون إذن، وقيامه بتكسير التماثيل.

وتابعت أن الشرطة لا تزال تحقق مع شهود عيان وبعض المارة وتدرس دوافع المشتبه به قبل توجيه الاتهام إليه.

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