ضبط عاطلين بحوزتهما 10 كيلو بانجو فى دمياط الجديدة

تمكن الرائد احمد الدمرداش رئيس مباحث قسم دمياط الجديدة وضباط وافراد البحث الجنائى بالقسم من ضبط أحمد مصطفى .ع سن 34 عاطل ومقيم بمساكن الجنوب دائرة قسم دمياط الجديدة ، وعلى السيد .م سن 22 عاطل ومقيم بمساكن الجنوب دائرة قسم دمياط الجديدة، وبحوزتهما كمية من نيات البانجو المخدر وزنت ( 10 ) كيلو بانجو ( 15 )تذكرة هيروين تزن ( 30 ) جرام هيروين ومبلغ مالي ( 350 ) جنيه و(2 ) تليفون محمول، وبحوزة الأول بندقية ألية عيار 7.62 +39 و ( 5 ) طلقات من ذات العيار .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3416 جنايات قسم دمياط الجديدة لسنة 2014م ، وجارى العرض على النيابة .