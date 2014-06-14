أخبار عاجلة

كوبا إيطاليا: جدول مباريات كأس إيطاليا - الثلاثاء والأربعاء 4 و 5 إبريل -
عقب هجوم سان بطرسبرج: بوابة تاريخية في برلين بدون ألوان علم روسيا -
بالفيديو والصور.. اللقطات الأولى لحريق نادي الجزيرة -
مدير أمن القاهرة يتفقد حريق نادي الجزيرة -
حكمدار العاصمة : صالة جمباز الجزيرة احترقت بالكامل.. ولا شبهة جنائية -
حريق داخل نادي الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات للإطفاء -
إخماد النيران بعد احتراق صالة جمباز الجزيرة بالكامل -
نشوب حريق داخل نادي الجزيرة -
أحدث أسماء مواليد البنات والبنين لعام 2017 -
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط عاطلين بحوزتهما 10 كيلو بانجو فى دمياط الجديدة

Google+ Print
ضبط عاطلين بحوزتهما 10 كيلو بانجو فى دمياط الجديدة ضبط عاطلين بحوزتهما 10 كيلو بانجو فى دمياط الجديدة

تمكن الرائد احمد الدمرداش رئيس مباحث قسم دمياط الجديدة وضباط وافراد البحث الجنائى بالقسم من ضبط أحمد مصطفى .ع سن 34 عاطل ومقيم بمساكن الجنوب دائرة قسم دمياط الجديدة ، وعلى السيد .م سن 22 عاطل ومقيم بمساكن الجنوب دائرة قسم دمياط الجديدة، وبحوزتهما كمية من نيات البانجو المخدر وزنت ( 10 ) كيلو بانجو  ( 15 )تذكرة هيروين تزن ( 30 ) جرام هيروين ومبلغ مالي ( 350 ) جنيه و(2 ) تليفون محمول، وبحوزة الأول بندقية ألية عيار 7.62 +39 و ( 5 ) طلقات من ذات العيار .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3416 جنايات قسم دمياط الجديدة لسنة 2014م ، وجارى العرض على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا