توريس: مورينيو سيمثل ' حافزا كبيرا ' في تشيلسي

نيويورك، (إفي): قال مهاجم تشيلسي فرناندو توريس إن إمكانية تولي البرتغالي جوزيه مورينيو القيادة الفنية للفريق ستمثل "تحديا" و"حافزا كبيرا".

وأكد توريس في مؤتمر عبر الهاتف قبل اللقاء الذي سيخوضه فريقه ضد مانشستر سيتي يوم السبت المقبل على ملعب يانكيس في نيويورك، أن مورينيو الذي سيترك ريال مدريد نهاية الموسم الحالي "من أفضل المدربين في العالم".

واعتبر المهاجم الإسباني أنه من "الطبيعي" أن يرتبط المدير الفني البرتغالي بناديه القديم تشيلسي، مشيرا إلى أن بعض زملائه في الفريق كانوا مع مورينيو خلال الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق و"جميعهم يتحدثون بشكل رائع عنه".

وطالب توريس باحترام المدير الفني الحالي لتشيلسي رافايل بنيتيث خلال الاسبوع الاخير له مع الفريق بالموسم لانه "سيكون هناك المزيد من الوقت للحديث عن المستقبل بعد ذلك".

واعتبر توريس أن العمل تحت إدارة مورينيو ستمثل "تحديا"، لانه "مدرب يجلب دائما الألقاب والتنافسية".

وقلل توريس من أهمية التكهنات حول احتمال تعاقد فريقه مع مهاجمين جدد نهاية الموسم الحالي.

وقال "يبدأ الصيف وتبدأ الشائعات"، مبديا "هدوئة" حيال إمكانية تعاقد الفريق اللندني مع لاعبين آخرين في نفس مركزه، مضيفا "كل من سيأتي أهلا به".

وكان الموسم الحالي هو الأفضل لتوريس مع تشيلسي بعدما سجل أكثر من 20 هدفا، وفاز معه مؤخرا بدوري أوروبا.