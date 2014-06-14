مسؤول المعابر الفلسطينية: لا إغلاق لمعبري قطاع غزة

نفى مسؤول المعابر في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، إبلاغ السلطات الإسرائيلية للجانب الفلسطيني بإغلاق معبري غزة كرم أبوسالم، وبيت حانون (إيريز)، يوم غدٍ الأحد.

وقال «مهنا» إن المعبرين مغلقان بسبب الإجازة الأسبوعية. وأضاف: «حتى اللحظة لم يتم إبلاغنا بأن المعبرين سيتم إغلاقهما غدا الأحد أو حتى إشعار آخر كما أُشيع، وإغلاق المعبرين، الجمعة والسبت أمر اعتيادي وطبيعي كما يحدث كل أسبوع».

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر إسرائيلية إغلاق المعبرين، الأحد، وحتى إشعار آخر، تخوفًا من نقل المستوطنين المفقودين في الخليل إلى قطاع غزة.

كان 3 مستوطنين اختفوا، منذ الجمعة، من مستوطنة «غوش عتصيون»، شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، فيما حمَّلت إسرائيل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلامتهم.

ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر تخضع 6 منها لسيطرة إسرائيل والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرتها هو معبر رفح البري، والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية.