عاجل| أفراد شرطة الموانئ يغلقون ميناء سفاجا بعد اعتداء الشيالين عليهم

كتب : إيهاب العجمي وصلاح عبدالله منذ 15 دقيقة

أغلق العشرات من أفراد وضباط أمن الموانئ بالبحر الأحمر ميناء سفاجا؛ بسبب تكرار الاعتداء عليهم بالضرب من قبل بعض الشيالين المتكدسين بالميناء.

وكانت وقعة الاعتداء على أفراد وضباط أمن الموانئ التابعين لميناء سفاجا قد تكررت أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة من قبل بعض الشيالين والبلطجية الذين يخترقون القوانين ويعترضون طريق السياح القادمين عبر الميناء، مما يستدعى تدخل رجال الشرطة المعينين بالميناء ويتم الاعتداء عليهم عند تطبيق القانون أو القبض على الخارجين عن اللوائح والقوانين داخل الميناء مما ترك شعور داخل رجال الشرطة بالميناء أنهم فقدوا هيبتهم وسيطرتهم وخاصة أنهم طالبوا أكثر من مرة بدعمهم بعدد كافي من القوات ولكن لم يلتفت أصحاب القرار إليهم؛ مما دفعهم لإغلاق الميناء منذ قليل.