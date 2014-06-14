بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية متذمرا من توقعات خبراء الأرصاد الجوية في بلاده

قام الزعيم الكوري الشمالي الشاب، كيم جونج وون، الجمعة، بجولة في وكالة الأرصاد الجوي بالبلاد ليبدي تذمره من عدم دقة المؤسسة في رصد الأحوال الجوية.

ونقلت صحيفة «رودونج سينمون»، حسبما أفادت شبكة «سي إن إن» الإخبارية، السبت أن «وون» اشتكى من «كثرة أخطاء» دائرة الأرصاد الجوي بشأن الأحوال الجوية، وبدا استيائه واضحا وهو يعنف العاملين بالهيئة، كما الصورة التي نشرتها الصحيفة الرسمية.

وأدعت الصحيفة إن غضب القائد الأعلى بالبلاد مرده قلقه بشأن التأثير المحتمل للطقس على الاقتصاد، مشددا على ضرورة تقديم قراءات دقيقة للطقس لحماية أرواح وممتلكات المواطنين من الظواهر الجوية غير الطبيعية، ولحماية القطاع الزراعي والثروة السمكية من كوارث طبيعية حتى يتسنى تداركها قبل الوقت.

وتعاني الدولة الشيوعية المنعزلة من شح شديد في الغداء تحت حكم عائلة كيم، التي توالت على السلطة من الجد كيم، وأشارت تقارير نشرت الشهر الفائت إلى أسوأ موجة قحط وجفاف تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود تسببت في تدمير محاصيل مئات الآلاف من الهيكتارات .

وتقدر الأمم المتحدة أن قرابة 24 مليون كوري شمالي يواجهون شبح شح مزمن في الغذاء، بفعل الكوارث الطبيعية من فيضانات وجفاف بجانب سوء الإدارة.