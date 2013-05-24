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إخلاء سبيل أعضاء أولتراس أهلاوي دمياط بضمان محل إقامتهم

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إخلاء سبيل أعضاء أولتراس أهلاوي دمياط بضمان محل إقامتهم إخلاء سبيل أعضاء أولتراس أهلاوي دمياط بضمان محل إقامتهم

كتب : سهاد الخضري منذ 11 دقيقة

أمرت نيابة كفر سعد منذ قليل بتحويل أعضاء أولتراس أهلاوي وهم كلا من: إسلام شيتوس، كابو الأولتراس، ومحمد غنيم وخالد العجمي، لقسم شرطة دمياط الجديدة لإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم.

وكانت النيابة قد وجهت لهم تهمة تحطيم أتوبيس المريخ وسيارة شرطة كما تم إحراز مطواة وعصاية سوداء معهم.

وكان قد تم إلقاء القبض على أعضاء من الأولتراس على خلفية اشتباكات بين أعضاء أولتراس أهلاوي وبين فريق نادى المريخ البورسعيدي، أمام استاد دمياط الجديدة، والتي أسفرت عن تحطيم زجاج أتوبيس فريق المريخ البورسعيدي.

ورحَلت شرطة دمياط أعضاء أولتراس أهلاوى وسط تكثيف أمني أمس، الخميس، إلى كفرسعد للتحقيق معهم بتهمة اعتدائهم على إحدى سيارات الشرطة، وتوجه عدد من النشطاء السياسين بدمياط لمساندتهم.

وتوجهت قيادات أمنية لمركز كفر البطيخ مكان احتجاز الأولتراس، فيما ظل عدد كبير من النشطاء وأولتراس أهلاوي أمام مركز كفر البطيخ في انتظار عودة النشطاء من النيابة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

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